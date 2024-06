(GLO)- Ủy ban nhân dân xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vừa tặng giấy khen cho tập thể Công an xã và thưởng nóng cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Vào lúc 0 giờ ngày 14-6, tổ tuần tra của Công an xã Ia Nan, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Ia Nan tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực làng Tung thì phát hiện R.M.Đ. (SN 1998) có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã đưa Đ. về trụ sở Công an xã. Kết quả test nhanh xác định Đ. dương tính với chất ma túy. Đối tượng khai nhận vào khoảng 23 giờ ngày 12-6 đã cùng nhóm thanh niên làng Tung đến nhà Doãn Hữu Hùng (SN 1997, trú tại làng Ia Kle, xã Ia Nan) để mua 1 gói ma túy với số tiền 500 ngàn đồng để cùng nhau sử dụng.

Vào lúc 8 giờ cùng ngày, Công an xã Ia Nan phối hợp với các đơn vị tiến hành khám xét nơi ở của Doãn Hữu Hùng thì phát hiện 11 gói ni lông chứa tổng cộng 21 gram chất rắn màu trắng dạng tinh thể (đối tượng khai nhận là ma túy đá) và 17,6 triệu đồng là số tiền đối tượng bán ma túy kiếm được.

Hiện đối tượng Doãn Hữu Hùng đang bị Công an huyện Đức Cơ tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.