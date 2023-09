(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ xã ở huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vì có hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an huyện Hương Sơn nhận được thông tin phản ánh của gia đình nạn nhân bị một cán bộ xã Sơn Kim 1 có hành vi dâm con mình. Vào cuộc điều tra, Công an xác định ông M.P.V. (SN 1993, ngụ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi nên đến ngày 2-9 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành tạm giữ.

Được biết, trước lúc sự việc bị bại lộ, ông V. là Bí thư Đoàn thanh niên xã Sơn Kim 1. Bị hại trong vụ án là một bé gái 15 tuổi, trú cùng địa chỉ với bị can.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc xác định có dấu hiệu phạm tội, Hội đồng nhân dân xã Sơn Kim 1 cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Đại biểu Hội đồng nhân dân xã đối với ông V., đồng thời chính quyền địa phương đã tiến hành đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ Bí thư Đoàn xã đối với ông V..