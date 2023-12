Bắt giám đốc công ty lừa mua bán hàng, chiếm đoạt hơn 9,4 tỷ đồng

(GLO)- Trưa 17-12 , Công an huyện K ô ng C hro (tỉnh Gia Lai) tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng truy nã có nhiều tiền án, tiền sự lẩn trốn ở thị trấn Kông Chro.

(GLO)- Điều tra vụ 2 thanh niên lừa tài xế xe ôm tới khu vực vắng dùng ớt bột chà vào mắt tài xế rồi khống chế cướp xe. Qua truy xét công an phát hiện gần 200 xe máy có dấu hiệu đục phá số máy, số khung và là tang vật trong các vụ án khác.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa phát đi thông báo tìm tung tích, lai lịch tử thi được phát hiện vào đêm 26-8-2023 tại khu vực sông Ayun, thuộc địa phận xã Ia Trok.

Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Huyền ở Đà Nẵng chuyên dụ đàn ông vào khách sạn để giở trò trộm cắp.

(GLO)- Chủ tịch Uỷ ban nhân huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và an toàn đập thuỷ điện đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công Dự án Nhà máy thủy điện Ia Glae 2 vì vi phạm trong quá trình tổ chức thi công, gây sự cố công trình trong đợt mưa lớn hồi tháng 10 vừa qua.

Ngày 15/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Thông báo số 250/TB-VKSTC-V3 về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan. Trong đó khẳng định truy tố và đề nghị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can bỏ trốn trong vụ án này nếu như họ không ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa.