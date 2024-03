Bắt đối tượng lập hàng loạt nick ảo để mua bán súng, lựu đạn, dao, kiếm

Cụ thể, qua theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện đối tượng Sầm Văn Công, sinh năm 2000, trú tại xã Tân An, huyện Văn Bàn lập nhiều “nick” ảo trên Facebook để đăng tải hình ảnh, video quảng cáo mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ như: súng quân dụng, đạn quân dụng, súng săn, dao, kiếm…

Vào khoảng 18 giờ ngày 12-3, tại xã Tân An, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an huyện Văn Bàn triển khai lực lượng bắt quả tang Sầm Văn Công cùng 3 đối tượng liên quan về hành vi: “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng săn, 1 hộp tiếp đạn, 5 quả lựu đạn (chưa kiểm tra bên trong, đối tượng khai nhận dùng để trưng bày câu “like” và bán), 83 viên đạn các loại, 1.000 vỏ đạn, 34kg đầu đạn và vỏ đạn các loại, 7 túi xác rắn đựng chất dẻo màu nâu có tổng trọng lượng 7kg nghi là thuốc nổ và nhiều dụng cụ để chế tạo đạn (đối tượng khai nhận sử dụng vỏ đạn, thuốc nổ và các nguyên liệu trên để chế tạo đạn). Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện, thu giữ 73 dao, kiếm các loại...

Đấu tranh bước đầu, đối tượng Sầm Văn Công khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán vũ khí, vật liệu nổ qua mạng xã hội với nhiều đối tượng.