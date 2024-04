(GLO)- Ngay trong tiệc cưới của mình, chú rể cùng nhóm bạn tổ chức sử dụng ma túy. Sự việc ngay sau đó bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Phùng Văn Chung (SN 1993), Phùng Văn Nam (SN 1993), Đặng Trọng Minh (SN 1997) đều ở xã Yên Dương và Mai Hoàng Ba (SN 1994) ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong đám cưới của Phùng Văn Chung, Phùng Văn Nam và Mai Hoàng Ba đã đi mua ma túy về để Chung cùng nhóm bạn tổ chức sử dụng. Qua nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với Công an xã Yên Dương tiến hành triệu tập các đối tượng lên công an xã để test nhanh ma túy. Qua test nhanh nước tiểu trong cơ thể của Phùng Văn Chung, Đặng Trọng Minh đều cho kết quả đều dương tính với ma túy.

Đấu tranh với các đối tượng, Công an huyện Hà Trung xác định Phùng Văn Nam và Mai Hoàng Ba đã đi mua ma túy về để cả nhóm sử dụng.