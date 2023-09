Bắt 3 đối tượng trong vụ nổ súng ở Bình Dương

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Đạt (SN 1982, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện) về tội tham ô hơn 172 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

(GLO)-Ngày 24-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nưng (SN 2006) và Nguy (SN 2007, cùng trú tại xã Chư Á, TP.Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(GLO)- Huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có một số người từng lầm đường lạc lối theo FULRO, “Tin lành Đê ga” và vượt biên để đi nước thứ 3. Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ khó khăn với bà con”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh (Công an huyện) đã không quản ngại khó khăn, vất vả bám địa bàn để thực hiện nhiệm vụ, giúp nhiều người từng lầm lỡ hoàn lương, trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, sống có ích cho gia đình và cộng đồng.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa đường dây đưa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không, đồng thời bắt giữ hai đối tượng.

(GLO)-Ủy Ban nhân dân huyện Kông Chro đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra, xử lý vụ chặt phá 4,8 ha rừng tại tiểu khu 793, lâm phần quản lý của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon H’de (địa giới hành chính xã Sơ Ró, huyện Kông Chro).

(GLO)- Đội trưởng đội cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) lái xe ô tô và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,54 miligam/lít khí thở.

Ngày 22-9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với vụ án “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi” xảy ra tại tỉnh Gia Lai đối với 2 bị cáo Trần Quang Quyết (SN 2001, trú tại huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum) và bị cáo Phan Ngọc Đức (SN 1990, trú tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

(GLO)- Thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), trong 9 tháng năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã xử lý 1.991 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.