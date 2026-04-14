Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

(GLO)- Tối 13-4, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải thưởng.

Diễn ra từ ngày 9 đến 13-4, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII với chủ đề "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng" có 72 đoàn tham dự.

Trong đó, có 34 Báo và phát thanh, truyền hình các địa phương; Trung tâm phát thanh truyền hình Quân đội; Cục Truyền thông Công an nhân dân; 17 đơn vị báo chí của VOV và 8 cơ quan báo chí lớn khác.

Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai (hàng sau, thứ 3 từ trái sang) nhận giải Đồng dành cho Chương trình phát thanh tiếng dân tộc Bahnar với chủ đề “Niềm tin”. Ảnh: Trần Hải

Liên hoan có sự tham gia của 343 tác phẩm thuộc các thể loại: phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình chuyên đề; chương trình tiếng dân tộc; chương trình phát thanh trực tiếp và podcast.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) nhận giải Đồng với phóng sự “Từ tâm bão đến an cư bền vững”. Ảnh: Trần Hải

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tham gia liên hoan năm nay với 4 tác phẩm ở các thể loại và giải Giọng vàng. Kết quả, đơn vị có 2 tác phẩm đạt giải Đồng gồm: “Niềm tin” (chương trình phát thanh tiếng dân tộc) và “Từ tâm bão đến an cư bền vững” (phóng sự); 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích ở thể loại podcast là "AI - Luồng gió mới cho công vụ cấp cơ sở”.

Ở hạng mục Giọng vàng, phát thanh viên Nguyễn Thế Nguyên Trường được trao giải Phát thanh viên xuất sắc (tác phẩm "Những quyết sách vì dân").

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) nhận giải khuyến khích cho thể loại podcast. Ảnh: Trần Hải

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và diễn đàn để định hướng phát triển của phát thanh Việt Nam nói chung trong kỷ nguyên số.

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động chuyên môn gồm: Hội thảo “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng" và Hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” là diễn đàn quan trọng để các nhà quản lý, chuyên gia và cơ quan báo chí trong và ngoài nước cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, nhận diện xu hướng.

Đồng thời, đề xuất giải pháp phát triển các chương trình phát thanh gần gũi với công chúng, bài bản, hiệu quả và bền vững; tiếp tục khẳng định và giữ vai trò của phát thanh là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát thanh viên Nguyễn Thế Nguyên Trường (hàng đầu, thứ 8 từ phải sang) nhận giải Phát thanh viên xuất sắc. Ảnh: Trần Hải

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII là cơ hội để các nhà báo, biên tập viên, phóng viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh trong thời gian tới.