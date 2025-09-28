Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, nội dung của Kế hoạch gồm: tổ chức quán triệt, phổ biến, giáo dục truyền thông Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật số 68/2025/QH15; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật số 68/2025/QH15.

cph-dn-1663297032732526710383-17193852679151948750917.jpg
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh/Nguồn: chinhphu.vn

Cùng với đó là biên soạn tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác theo dõi, quản lý về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch, ở Trung ương và địa phương sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật số 68/2025/QH15 và các điểm mới của Luật bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật số 68/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Đồng thời, tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật số 68/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật để cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia tại địa chỉ: http://pbgdpl.gov.vn.

Để quy định chi tiết Luật số 68/2025/QH15, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Tài chính chủ trì xây dựng 3 nghị định; Bộ Nội vụ xây dựng 2 nghị định. Đồng thời, phân công các cơ quan chức năng liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật số 68/2025/QH15.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng phân công một số cơ quan chức năng liên quan xây dựng 6 nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đối với một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù.

Được biết, Luật số 68/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 14-6-2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2025. Luật này đã thể chế đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

