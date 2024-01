(GLO)- Chiều 18-1-2024, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi kiểm tra, bàn giao đưa vào sử dụng Hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội tại TP. Pleiku.

Đây là hệ thống của một Dự án thành phần trong Đề án tổng thể “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030” của UBND tỉnh.

Theo đó, Công an tỉnh đã lắp đặt 30 camera giám sát (trong đó có 20 camera giám sát an toàn giao thông, 10 camera an ninh trật tự) trên các địa điểm, tuyến đường trọng yếu của TP. Pleiku. Dữ liệu hình ảnh của các camera sẽ được truyền về máy chủ đặt tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh và được chia sẻ với Công an TP. Pleiku.

Hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội nhằm hiện đại hóa Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh. Đồng thời nhận diện được biển số xe, phát hiện lỗi vượt đèn đỏ; phục vụ công tác kiểm soát, phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, còn hỗ trợ lực lượng Công an quan sát, theo dõi diễn biến trên các tuyến đường trọng yếu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật khác. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần răn đe tội phạm.

Sau hơn 2 tháng tập trung thực hiện, Dự án cơ bản đạt tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra; hoàn thành đấu thầu, thi công, lắp đặt, cài đặt phần mềm và hướng dẫn sử dụng, đào tạo chuyển giao công nghệ vào tháng 12-2023.

Qua hơn nửa tháng vận hành thử nghiệm và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an, hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, bàn giao, Thiếu tướng Rah Lan Lâm biểu dương các cơ quan chức năng đã khắc phục khó khăn để hoàn thành Dự án đúng tiến độ. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tiếp nhận, quản lý trang thiết bị được trang cấp; phân cấp quản lý cụ thể; quán triệt cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu kỹ, thực hiện nghiêm quy trình khai thác, bảo đảm an toàn trong vận hành; nhanh chóng tiếp cận, sử dụng thành thạo các tính năng, chức năng trang thiết bị, phần mềm được cấp; nhất là các tính năng thông minh trong việc nhận diện, truy vết để sớm đưa vào phục vụ công tác nghiệp vụ một cách hiệu quả nhất.

Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo Công an TP. Pleiku giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến, phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác; phát hiện, xử lý vi phạm thông qua Hệ thống theo quy định của ngành về quy trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông; tổng hợp số liệu kết quả khai thác hệ thống để đánh giá tính hiệu quả Dự án đem lại.