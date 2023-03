(GLO)- Ngày 16-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả một năm triển khai thực hiện Kế hoạch 56/KH-C06 ngày 11-2-2022 của Bộ Công an về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.