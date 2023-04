Tin liên quan Lò mổ bị phát hiện là ổ lây truyền Covid-19 lớn nhất ở Úc

Trong khi đó, cơ quan chức năng New Zealand cũng tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 nhằm sẵn sàng ứng phó trong mùa Đông tới, theo Bộ trưởng Y tế New Zealand Ayesha Verrall.

Tại Việt Nam, theo thông tin từ Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến ngày 11/4/2023, Việt Nam có 11.528.042 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.500 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN). Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.032.619 liều.

TS ( từ suckhoedoisong.vn, baoquocte.vn)