Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Ngày 4-6, Công an tỉnh Thái Bình bước đầu xác định nguyên nhân vụ án 3 người trong 1 gia đình ở thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư tử vong bất thường.

Đến 16 giờ ngày 4/6, đội "người nhái" Công an tỉnh Bình Dương lặn tìm thấy một thi thể bé gái đuối nước trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đại diện Bộ Công an cho biết, do yêu cầu nhiệm vụ mới, trước mắt Trung tướng Tô Ân Xô sẽ tạm dừng nhiệm vụ là Người phát ngôn Bộ Công an.