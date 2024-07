Án mạng từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt

Đã hơn 20 ngày trôi qua nhưng người dân ở buôn H’Muk (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 1-7, Rơ Ô Thiêm (SN 1984) cùng anh S.B. (SN 1980, cùng trú tại buôn H’Muk) và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà anh K.B (trú cùng buôn).

Trong lúc nhậu, Thiêm mở nắp chai bia phát ra tiếng nổ và nắp chai bật lên cao. Cho rằng mở bia như vậy làm văng nắp chai trúng khách nên anh S.B. và Thiêm xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, anh S.B. đã cầm ly bia hắt vào mặt Thiêm.

Được mọi người can ngăn nên Thiêm bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, do còn bực tức nên khoảng 5 phút sau, Thiêm quay lại nhà anh K.B để nói chuyện phải trái với anh S.B. Thấy anh S.B. đang ngồi xổm trên sàn nhà, Thiêm đá vào cằm khiến anh này bị thương rồi tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi biết tin anh S.B. tử vong, Thiêm đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 25-6 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Duy Phú (SN 1992, trú tại tổ 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) 16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ ngày 8-8-2023, Phú đến quán bida Sê San (tổ 2, thị trấn Ia Kha) để chơi với bạn. Tại đây, anh Phạm Tuấn Vũ (SN 1988, trú tại tổ 2, thị trấn Ia Kha) đã ép Phú uống bia nhưng Phú lại từ chối. Vì vậy, anh Vũ đã chửi bới và cầm gậy bida đánh vào đầu Phú. Bực tức vì bị đánh, Phú về nhà lấy một con dao tự chế rồi quay lại quán bida chém 1 nhát vào cổ khiến anh Vũ tử vong.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Tòa án nhân dân tỉnh đã thụ lý 57 vụ án/150 bị cáo về tội giết người. Trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử 37 vụ/102 bị cáo. Trao đổi với P.V, luật sư Trần Mạnh Thắng-Trưởng Văn phòng Luật sư Tâm Đức (thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai) cho biết: Nguyên nhân xảy ra các vụ án chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đáng chú ý là những mâu thuẫn thường xảy ra khi cả nạn nhân và bị cáo đã sử dụng rượu bia nên không kiềm chế được hành vi.

“Các đối tượng gây án thường có trình độ học vấn thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế nên không nhận thức được hành vi phạm tội”-luật sư Thắng cho hay.

Cũng theo luật sư Thắng, để phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, nhất là thanh-thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tăng cường sự quản lý, giáo dục của gia đình, tạo nhiều môi trường vui chơi, giải trí, học tập lành mạnh cho lứa tuổi học sinh. Đồng thời, cần tăng cường công tác giám sát, quản lý của chính quyền địa phương, nhất là giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong dân, không để phức tạp, kéo dài.