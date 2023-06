(GLO)- Sáng 30-6, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tiến hành hội nghị lần thứ 13 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí Thường trực Thị ủy An Khê chỉ trì hội nghị.

Tin liên quan Thị xã An Khê giá trị sản xuất tăng 11,25% so với cùng kỳ năm 2022

6 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) đạt hơn 10.040 tỷ đồng, bằng 52,13% kế hoạch, tăng 11,25% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ đạt 3.684 tỷ đồng, đạt 52,44% kế hoạch (tăng 16,44% so với cùng kỳ năm 2022). Tính đến ngày 20-6-2023, thu ngân sách trên địa bàn được 52,15 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán tỉnh giao...

Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Xây dựng nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo các quyết định hiện hành. Tổng vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 đến ngày 26-6 là 4,42 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều khởi sắc. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. Người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 91,92% (tăng 0,68% so với cùng kỳ năm ngoái). Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả; tổ chức giao quân đạt chỉ tiêu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định. Đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. 6 tháng đầu năm đã kết nạp 26 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thị xã lên 2.685 đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thị xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước đề nghị: Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo công tác thu ngân sách; lưu ý tận thu các khoản thuế; chống thất thu, góp phần quan trọng vào tăng thu ngân sách thị xã; đảm bảo nhiệm vụ chi theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các nhiệm vụ, công việc cần triển khai năm 2024 để xây dựng dự toán kinh phí hoạt động; không để xảy ra tình trạng sót nhiệm vụ, phải bổ sung kinh phí.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cần quan tâm đôn đốc công tác phát triển đảng viên; đẩy nhanh tiến độ thẩm tra các hồ sơ của quần chúng xin vào Đảng… “Kết quả đạt được của năm 2023 sẽ tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; do đó đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công; nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2023”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.

Dịp này, lãnh đạo Thị ủy An Khê đã trao bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Gia Lai cho 1 tập thể, 2 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022).