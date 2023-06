(GLO)- Sáng 26-6, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của thị xã An Khê tiếp tục tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất đạt 10.040,85 tỷ đồng (theo giá hiện hành); đạt 6.002,63 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), bằng 52,13% kế hoạch, tăng 11,25% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 52,150 tỷ đồng, bằng 26,6% dự toán tỉnh giao. Từ đầu năm đến nay, toàn thị xã gieo trồng hơn 6.666 ha cây trồng các loại, đạt 69,9%.

Tổ chức lễ giao quân đảm bảo an toàn, tiết kiệm; tỷ lệ giao quân đạt 100% nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do tỉnh tổ chức. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển đồng bộ; chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động của các nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn thị xã vẫn còn diễn ra. Việc triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã đến năm 2035 còn chậm. Công tác thu ngân sách, vận động các khoản quỹ trong nhân dân còn hạn chế.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 được thị xã An Khê xác định: tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại III, phát triển thị xã xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh. Bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái.

Phát triển giáo dục, đào tạo toàn diện, chất lượng. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển văn hóa, thể dục thể thao; thông tin truyền thông, phát thanh truyền hình. Đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác phòng-chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.