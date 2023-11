An Khê tiếp nhận 4.204 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện (giai đoạn 2009 -2023 ) và tôn vinh người hiến máu tình nguyện vào chiều 28-11.

Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê; Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy An Khê; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã; lãnh đạo Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Qua 15 năm triển khai phong trào hiến máu tình nguyện, trên địa bàn thị xã đã có nhiều cá nhân điển hình, xung kích đi đầu trong phong trào hiến máu cứu người; xuất hiện nhiều gia đình, nhiều cặp vợ chồng tích cực tham gia hiến máu và vận động người thân trong gia đình tham gia hiến máu. Đặc biệt có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo đã tiên phong tham gia hiến máu nhiều lần, từ đó tạo lòng tin cho người dân sẵn sàng tham gia hiến máu.

Trong 15 năm qua, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 22 lần hiến máu, có 5.124 lượt người đăng ký tham gia, tiếp nhận được 4.204 đơn vị máu an toàn, tỷ lệ đơn vị máu tiếp nhận được so với số người đăng ký tham gia là 82,04%. Đến năm 2023, số người đăng ký tham gia ngân hàng máu sống là 32 người.

Với thành tích đạt được, 15 năm qua đã có 15 tập thể, 15 cá nhân được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai tặng giấy khen. UBND thị xã tặng giấy khen 28 tập thể, 28 cá nhân.

Hội nghị là dịp để Ban Chỉ đạo tri ân và ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của những tập thể, cá nhân đã có đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện của thị xã.

Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã An Khê tặng giấy khen 5 tập thể, 15 cá nhân và 1 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, hiến máu tình nguyện giai đoạn 2009-2023.