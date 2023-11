Khi cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện

Theo số liệu thống kê, trong 5 năm (2019-2023), tỉnh Gia Lai đều vượt chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao. Cụ thể: năm 2019 tiếp nhận 15.200 đơn vị máu an toàn, đạt 108,5% chỉ tiêu được giao; năm 2020 tiếp nhận 16.966 đơn vị máu an toàn, đạt 117%; năm 2021 tiếp nhận 15.151 đơn vị máu an toàn, đạt 102%; năm 2022 tiếp nhận 18.016 đơn vị máu an toàn, đạt 120%; năm 2023 tiếp nhận 18.863 đơn vị máu an toàn, đạt 117%. Đặc biệt, Gia Lai có 1 đơn vị cấp xã (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) tổ chức thành công đợt phát động hiến máu tình nguyện.

Ghi nhận sự nỗ lực đó, trong 3 năm (2019, 2021, 2022), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng bằng khen cho tỉnh Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong vận động hiến máu tình nguyện. Riêng năm 2020, tỉnh Gia Lai được Bộ Y tế tặng bằng khen về công tác này.

Theo ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, những kết quả đạt được trong thời gian qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội mà nòng cốt là ban chỉ đạo các cấp luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm giúp người dân trong tỉnh nhận thức một cách sâu sắc ý nghĩa của hành động hiến máu cứu người.

Từ nhận thức đúng, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người. Nhiều cá nhân đã có hàng chục lần tham gia hiến máu, trong đó có không ít lần hiến máu khẩn cấp. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng phong trào có ý nghĩa nhân văn này. Nhận thức sâu sắc thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nhiều người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa cũng tích cực hưởng ứng và vận động mọi người cùng tham gia hiến máu.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp cũng rất chú trọng việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân đi đầu trong hoạt động hiến máu nhân đạo. Đây là động lực để các tập thể, gia đình, cá nhân tích cực tham gia hiến máu.

Bên cạnh đó, phong trào hiến máu tình nguyện còn thu hút sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và các ban ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Cũng chính vì thế nên phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đó thực sự là “liều thuốc” kích thích tinh thần tình nguyện trong các tầng lớp nhân dân.

Tuy đạt được những kết quả rất ấn tượng nhưng công tác vận động hiến máu tình nguyện ở một số địa phương trong tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục kịp thời. Số liệu thống kê từ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho thấy: Toàn tỉnh hiện vẫn còn 92 xã, phường, thị trấn chưa thành lập ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện. Đây là nguyên nhân khiến công tác này vẫn còn nhiều “vùng trũng”. Bên cạnh đó, điều kiện dự trữ và bảo quản của một số cơ sở tiếp nhận máu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, một số địa phương không có kinh phí để tổ chức tôn vinh, khen thưởng nên ảnh hưởng đến phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.

Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả và là nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Nói cách khác thì đây là hành vi văn hóa của con người trong thế giới văn minh. Vì vậy, xã hội không thể chấp nhận những người đứng ngoài cuộc. Đã đến lúc cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân cần tích cực hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện để cứu sống người bệnh và lan tỏa lòng nhân ái trong cuộc sống!