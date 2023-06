An Khê kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã mở nhiều đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiên quyết xử lý tình trạng phương tiện chở quá khổ, quá tải và tự ý cơi nới kích thước thành thùng. Nhờ đó, tình trạng vi phạm đã được kiềm chế.

Nhằm đưa hoạt động vận tải hàng hóa đi vào nền nếp, Công an thị xã An Khê đã chủ động xây dựng các chuyên đề, phân chia lực lượng thành nhiều tổ công tác, lên kế hoạch tăng cường xử lý các phương tiện vi phạm về tải trọng. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự tập trung triển khai quyết liệt chuyên đề xử lý xe ô tô chở quá khổ, quá tải, tự ý cơi nới kích thước thành thùng tại các tỉnh lộ 667, 669 và một số tuyến đường nội thị, đồng thời tăng cường kiểm tra các khu vực kho bãi, mỏ vật liệu, khu vực gần công trình xây dựng, nhà máy sản xuất và nơi xếp hàng hóa lên xe.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an thị xã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, thói quen của chủ hàng, lái xe; yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải, không tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe. Ngay từ đầu các vụ thu hoạch nông sản, Công an thị xã phối hợp với các nhà máy đứng chân trên địa bàn như: Nhà máy Đường An Khê, Nhà máy Tinh bột sắn An Khê, các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng… kiểm tra hệ thống camera tại các điểm cân hàng hóa nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở các chủ phương tiện vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thị xã cũng đã xây dựng chuyên đề và thành lập tổ kiểm tra lưu động trên các tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm như: chở hàng quá tải trọng cho phép; tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe; xe hết hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm.

Trung tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê) thông tin: Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã lập biên bản xử phạt hành chính 414 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, tự ý cơi nới thành thùng. Ngoài ra, phát hiện, lập biên bản 132 trường hợp chở hàng hóa làm lệch xe, xử phạt với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. “Đối với các trường hợp sau khi đã lập biên bản xử lý vi phạm, lực lượng Công an thị xã kiên quyết buộc chủ phương tiện hạ tải mới cho tiếp tục lưu thông. Còn với các trường hợp tự ý cơi nới thành thùng xe, chúng tôi yêu cầu chủ phương tiện cắt bỏ những phần cơi nới, trả lại nguyên kết cấu ban đầu”-Trung tá Hưng cho biết.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình trạng xe ô tô chở hàng quá tải trọng, tự ý cơi nới thành thùng trên địa bàn thị xã đã từng bước được đẩy lùi; ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân được nâng lên. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo TTATGT, lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa. Đồng thời, duy trì, bố trí lực lượng thường xuyên giám sát việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải về chở hàng hóa đúng tải trọng; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm xử lý nghiêm xe chở quá khổ, quá tải và tự ý cơi nới thành thùng, góp phần bảo đảm tốt tình hình TTATGT trên địa bàn.