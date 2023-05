(GLO)- Theo Kế hoạch số 50/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê, trong năm 2023, thị xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Nội vụ chủ trì để kiểm tra công tác cải cách hành chính trực tiếp tại 8 đơn vị và kiểm tra thông qua báo cáo 14 đơn vị. Đối tượng kiểm tra là các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường thuộc thị xã.

Các đơn vị kiểm tra trực tiếp là: Phòng Quản lý đô thị; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động, thương binh và Xã hội; UBND các phường: An Phú, An Bình; UBND các xã: Thành An, Cửu An, Song An. Nội dung kiểm tra gồm: công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính (bao gồm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan); cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế, chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài các đợt kiểm tra theo kế hoạch, đoàn kiểm tra còn thực hiện một số buổi kiểm tra đột xuất, nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc công khai, niêm yết các thủ tục hành chính; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.