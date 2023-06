Tin liên quan Đi tắm biển, người đàn ông bị trộm cuỗm ôtô

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 bị can là Nguyễn Hữu Tá-phó bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ (nguyên bí thư, chủ tịch UBND xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) và Võ Trường Giang-nguyên công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Bình Thủy để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó ông Nguyễn Hữu Tá làm bí thư, chủ tịch xã Bình Thủy gần 2 năm. Sau đó Huyện ủy Châu Phú tiếp tục điều chuyển ông Tá về giữ chức phó bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ từ ngày 18-5-2022 đến nay.

Theo điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Phú, trong thời gian làm chủ tịch UBND xã Bình Thủy, ông Tá đã cùng cán bộ tư pháp-hộ tịch xã Bình Thủy ký khống hơn 1.600 hồ sơ hợp đồng mua bán xe để tiếp tay cho “cò” tiêu thụ xe gian, thậm chí còn ký khống trên giấy trắng để họ tự viết gì thì viết, gây thiệt hại ngân sách gần 90 triệu đồng.

“Theo đúng quy trình thủ tục, hai bên mua bán xe phải đến UBND xã để ký hợp đồng và chứng thực. Tuy nhiên, ông Tá và cán bộ tư pháp-hộ tịch xã Bình Thủy đã ký khống trên giấy trắng để “cò” tuồn ra ngoài. Sau đó, nhiều xe liên quan đến xe trộm, cướp bị công an điều tra và tìm về địa phương mới phát hiện vụ này”-ông T.-một cán bộ tại xã Bình Thủy cho hay.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Châu Phú tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.