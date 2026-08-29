Algeria tuyên bố quốc tang sau làn sóng cháy rừng

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 54 người khác bị thương trong các vụ cháy rừng xảy ra tại nhiều tỉnh miền Bắc và Đông Algeria, trong bối cảnh một đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm khu vực Bắc Phi.

Phủ Tổng thống Algeria ra thông báo quốc tang 3 ngày. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 27/8, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã tuyên bố quốc tang 3 ngày sau khi các vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại nhiều tỉnh miền Bắc và Đông nước này cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người.

Thông báo cho biết, thời gian quốc tang bắt đầu từ ngày 27/8; yêu cầu treo cờ rủ trên toàn quốc và hủy các hoạt động lễ hội, thi đấu thể thao trong thời gian 3 ngày.

Liên đoàn Bóng đá Algeria sau đó thông báo hoãn vòng đấu đầu tiên của giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2026-2027 từ ngày 27/8 sang các ngày 3, 4 và 5/9.

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 54 người khác bị thương trong các vụ cháy rừng xảy ra tại nhiều tỉnh miền Bắc và Đông Algeria, trong bối cảnh một đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm khu vực Bắc Phi.

Bộ trưởng Nội vụ, Cộng đồng địa phương và Giao thông Algeria, ông Saïd Sayoud cho biết 54 người bị thương do bỏng, trong đó 6 người trong tình trạng nguy kịch, đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Bộ trưởng Sayoud đã tới bệnh viện Souk El Tenine ở Béjaïa để thăm những người bị thương.

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Algeria, trong ngày 26/8 đã xảy ra 154 vụ cháy rừng trên toàn quốc, trong đó riêng Béjaïa có 36 vụ. Đến thời điểm cập nhật, 18 vụ cháy tại Béjaïa đã được khống chế.

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm soát được các đám cháy tại Skikda, El Tarf, Bouira, Tizi Ouzou và Tébessa, song công tác chữa cháy vẫn tiếp diễn tại Béjaïa và Jijel. Hàng chục gia đình đã được sơ tán khỏi những khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Gió mạnh và nhiệt độ cao đã khiến các đám cháy tại Jijel và Béjaïa lan rộng, đồng thời gây khó khăn cho hoạt động của các máy bay chữa cháy.

Nhà chức trách Algeria sẽ tiến hành điều tra sâu để xác định nguyên nhân vì sao nhiều đám cháy bùng phát gần như đồng thời tại nhiều tỉnh.

Các vụ cháy xảy ra trong bối cảnh một đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt đang bao trùm Algeria và nước láng giềng Tunisia, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Theo một số nguồn tin, tính cả 6 trường hợp tử vong trong các vụ cháy hồi tháng 7, số người thiệt mạng do cháy rừng tại Algeria từ đầu mùa Hè đến nay đã lên tới 18 người.

Theo Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)