Tham gia lớp huấn luyện có 90 học viên (trong đó có 63 cán bộ, công nhân viên là cửa hàng trưởng, phụ trách cửa hàng Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên; 27 cán bộ khai thác mỏ, dầu khí, lực lượng bảo vệ Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên). Sau 15 ngày (từ 25-9 đến 9-10-2023) huấn luyện, các học viên đã được các báo cáo viên Công an tỉnh Gia Lai phổ biến, truyền đạt các nội dung, chuyên đề cơ bản liên quan đến nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, như: Tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Công tác tuần tra, canh gác, nắm tình hình và xác minh tin ban đầu các vụ việc của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Vai trò, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Kỹ năng nắm tình hình, giải quyết vụ việc, phức tạp về an ninh, trật tự, quy trình bảo vệ hiện trường; Kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cấp cứu người bị nạn. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn thực hành sử dụng các công cụ hỗ trợ, các chiến thuật, kỹ thuật cơ bản phục vụ công tác phòng vệ và chiến đấu của lực lượng bảo vệ…

Với tinh thần học tập nghiêm túc, kết thúc khóa huấn luyện, 100% học viên đạt yêu cầu và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, trong đó có 36 học viên đạt loại giỏi, 54 học viên đạt loại khá.

Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp. Vì vậy, qua lớp huấn luyện này, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng, nghiệp vụ xử lý kịp thời các tình huống xảy ra ban đầu, đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng và tài sản của công ty; đồng thời các học viên được trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, những vấn đề mới, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ quan, doanh nghiệp.