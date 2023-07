3 em nhỏ ở Krông Pa tử vong do đuối nước: Nỗi đau người ở lại

(GLO)- Ngày 28-6, Thượng tá Trần Đăng Khoa-Phó Trưởng Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, huyện Kbang đã xây dựng được 28 mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và 115 mô hình Điểm chữa cháy công cộng tại 110 thôn, làng để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.