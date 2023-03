Công an Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn.

(GLO)- Ngày 20-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng 1 đối tượng và đang truy bắt thêm các đối tượng khác liên quan đến vụ khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 144, 188 thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý.