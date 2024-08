2 người nước ngoài trộm đồng hồ Rolex cùng nhiều nữ trang

Ngày 1-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đang tạm giữ Ngụy Vĩnh Điềm (sinh năm 1985) và Chen Dao Hong (sinh năm 1979), cùng quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, trưa 25-7, Công an phường Tân Phong nhận được tin báo về tội phạm của bà B.T. (sinh năm 1986, ngụ quận 7) - được chủ hộ là bà A.T. (sinh năm 1985, ngụ quận 7) ủy quyền, trình báo về việc căn nhà trên đường Hưng Thái (phường Tân Phong) của bà A.T. có kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Theo đó, bà A.T. xác định kẻ gian cạy tủ để lấy đi 3 đồng hồ nhãn hiệu Rolex; 1 chiếc lắc vàng có đính kim cương; 4 nhẫn vàng có đính kim cương; tiền mặt gồm 210 triệu đồng; 3.000 AUD; 2.000 USD và 3.000 JPY cùng 1 túi xách hiệu LV.

Công an điều tra truy xét xác định 2 nghi phạm gây án là Điềm, Hong. Tối cùng ngày, công an đã bắt giữ được cả 2 nghi phạm này. Qua khám xét, công an thu nhiều dụng cụ để trộm cắp tài sản; xe ô tô; 3 chiếc đồng hồ Rolex cùng nhiều trang sức và tiền mặt.

Qua làm việc, Điềm và Hong thừa nhận hành vi phạm tội. Qua đấu tranh, Điềm khai nhận đã có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam.