Xử lý vi phạm nồng độ cồn: Giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Kết hợp công tác tuyên truyền với tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an kiên quyết xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp căn bản nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Xử lý nghiêm người vi phạm nồng độ cồn

Anh Đinh Văn Hniu (tổ dân phố Plei Pyang, thị trấn Kông Chro) cho biết: Ngày 13-6-2023, anh đến xã Yang Nam dự lễ cúng ở nhà người thân và có uống rượu. Đến 19 giờ cùng ngày, anh quyết định ra về dù trong người vẫn còn hơi men. “Đi gần tới nhà, tôi gặp tổ tuần tra của Công an huyện. Qua kiểm tra, tôi đã vi phạm quy định về nồng độ cồn, bị phạt 7 triệu đồng. Tôi hứa không bao giờ tái phạm và sẽ tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè đã uống rượu bia thì không lái xe”-anh Hniu ngại ngùng nói.

Đại úy Hồ Hữu Thành-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Kông Chro) cho hay: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

“Từ đầu năm đến nay, Công an huyện tổ chức 85 buổi với 510 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát tại 14 xã, thị trấn. Kết quả, đơn vị đã phát hiện 173 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 123 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022), ra quyết định xử phạt nộp ngân sách nhà nước 651 triệu đồng. Đa số trường hợp vi phạm là người dân tộc thiểu số tuổi từ 16 đến 30”-Đại úy Thành thông tin.

Công an thị xã An Khê cũng quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, Công an thị xã đã lập biên bản 258 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng; tạm giữ 1 ô tô, 257 xe mô tô, tước có thời hạn 257 giấy phép lái xe.

Trung tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê) cho biết: Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, Công an thị xã chú trọng tuyên truyền qua các trang thông tin chính thống; phát tờ rơi, tuyên truyền tại các nhà hàng, quán ăn; yêu cầu 70 chủ nhà hàng, quán karaoke, quán ăn trên địa bàn ký cam kết phối hợp với cơ quan Công an tuyên truyền, nhắc nhở khách đã uống rượu bia thì không lái xe; đồng thời chủ động cung cấp thông tin các trường hợp cố tình vi phạm để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác tuần tra kết hợp công khai và hóa trang, chủ động phát hiện người điều khiển phương tiện từ các quán nhậu; thông tin công khai lực lượng Công an dừng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn để tạo tính răn đe, phòng ngừa chung.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Xác định xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và các hệ lụy xã hội khác trên địa bàn, lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường các biện pháp, đề ra phương hướng thực hiện phù hợp.

Theo Trung tá Mạc Thế Nguyên-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Kbang), trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết, 4 người bị thương, trong đó có 2 vụ liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

“Để kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm 2023, Công an huyện tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn từ 18 đến 21 giờ hàng ngày ở các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Từ đó, tạo ý thức, thói quen cho người tham gia giao thông đã uống rượu bia thì không điều khiển xe”-Trung tá Nguyên chia sẻ.

Tại huyện Kông Chro, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 1 người bị thương (giảm 4 vụ, giảm 10 người chết và giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022). Đáng chú ý là không có vụ tai nạn giao thông nào liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Thượng tá Ngô Xuân Cường-Phó Trưởng Công an huyện-cho biết: “Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, nhất là quy định về nồng độ cồn, Công an huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng nội dung trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên, quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời gửi thông báo đến cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, đơn vị phối hợp điều tra giải quyết, nhanh chóng đưa ra xét xử lưu động các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do sử dụng rượu bia để tạo sự răn đe, phòng ngừa chung”.

Còn Thượng tá Hoàng Trung Thông-Trưởng Công an huyện Đak Pơ thì thông tin: 6 tháng qua, Công an huyện đã xử lý 133 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, chở quá khổ, quá tải, đi không đúng phần đường. Đơn vị cũng sẽ tập trung lực lượng, phương tiện để tổ chức tuần tra, kiểm soát, lập các chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông; chú trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp trong quá trình tuần tra, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.