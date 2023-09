Xôn xao clip hai nữ sinh Trường THCS và THPT Y Đôn đánh nhau

Khởi tố nhân viên thử việc ngân hàng lừa gần 9 tỉ đồng Chỉ là nhân viên thử việc của một ngân hàng tại Bắc Ninh, Nguyễn Thị Uyên (30 tuổi, trú TT.Thắng, H.Hiệp Hòa, Bắc Giang) vẫn mạo nhận là nhân viên chính thức và lừa đảo, chiếm đoạt gần 9 tỉ đồng của 2 người dân.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh nhân dịp khai giảng (GLO)- Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn giao thông cho trẻ em đến trường", sáng 5-9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông và tặng quà cho học sinh tại các trường học trên dọc tuyến quốc lộ do đơn vị phụ trách.



Bình Phước: Hàng trăm người vây bắt nghi phạm trốn trại cai nghiện, cướp xe máy Sau khi trốn trại cai nghiện, Tính dùng dao rựa hù dọa, cướp xe máy người dân để bỏ trốn, sau đó bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ.

Bị đánh vì ép phụ nữ uống bia, người đàn ông đâm chết bạn nhậu (GLO)- Công an thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đã tiến hành tạm giữ hình sự Phạm Văn Cói (SN 1976; ngụ phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi giết người.



Đâm chủ nợ tử vong vì bị đòi tiền (GLO)- Ngày 5-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Phúc Hậu (SN 2002, trú tại xã Cửu An, thị xã An Khê) và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng khác về hành vi giết người.

Bà con Tây Nguyên giao nộp hàng nghìn khẩu súng tự chế cho công an Chỉ trong thời gian ngắn, người dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum... đã giao nộp tổng cộng hơn 1,7 nghìn khẩu súng các loại cho công an.

Tìm nạn nhân trong vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh, thành Sáng 4/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này đang tìm nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành, đã bị Phan Đình Thành (SN 1968, trú ở thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) lừa đảo chiếm đoạt tải sản.

Đâm chết người tình của vợ cũ trong cơn cuồng ghen Đến nhà vợ cũ, thấy người yêu mới của vợ ở đây, Định đã cầm dao đâm người này tử vong

Bắt người chồng chích điện, đâm nhiều nhát vào vùng kín người vợ (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Trí (SN 1979, quê tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” liên quan việc chích điện, đâm vào vùng kín của vợ.



Nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản (GLO)- Ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1978, trú tại xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lên Facebook xúc phạm CSGT vì cha bị xử lý nồng độ cồn Trong tình trạng đã sử dụng bia rượu, khi nghe cha bị xử lý vi phạm nồng độ cồn, Nguyễn Văn H. đã lên mạng Facebook đăng bài chửi bới, xúc phạm lực lượng CSGT.

Tên cướp táo tợn tại Đà Nẵng hé lộ cách thức ra tay Ngày 2-9, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Vỹ Hùng (28 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ xử lý hành vi cướp tài sản.

Bắt tạm giam 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (GLO)- Công an huyện Ia Pa vừa chuyển hồ sơ cho cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền 2 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn.

Công an Lâm Đồng vô hiệu hóa 5 nhóm kín 'báo chốt Cảnh sát Giao thông' Số lượng thành viên của các nhóm này rất lớn từ 500-10.000 người; trong đó có các nhóm như 'Hội Lái Xe Lâm Đồng', 'VOV. Lâm Đồng,' 'VOV Đà Lạt'…

“Chén chú chén anh” rồi đấm bạn nhậu dẫn đến tử vong (GLO)- Trong lúc uống rượu giữa 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn. 1 người đã dùng tay đấm người kia 2 cái vào đầu rồi vật xuống nền nhà. Người đàn ông bị ngã sau đó tử vong do chấn thương sọ não kín dù đã được đưa đi cấp cứu.



Chư Păh: Tạm giữ đối tượng trộm cắp tài sản (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 1981, trú tại thôn Văn Yên, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đak Pơ: Bắt giữ đối tượng lừa thuê xe ô tô rồi đem đi cầm cố (GLO)- Ngày 1-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hưng (SN 1991, trú tại thôn An Phú, xã Phú An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

