Xã Phù Mỹ trao tiền hỗ trợ gia đình 2 em nhỏ tử vong do đuối nước

(GLO)- Chiều 4-9, đại diện lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đã đến chia buồn và trao 4 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình có con bị tử vong do đuối nước.

Ngoài ra, Ban Nhân dân thôn Trung Thành 1, xã Phù Mỹ cũng đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 4 triệu đồng cho 2 gia đình này.

Khu vực ao nước nơi 2 em K. và L. gặp nạn. Ảnh: Văn Tố

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 3-9, nhóm 3 em nhỏ là Trần Tuấn K. (SN 2014), Võ Phúc L. (SN 2023) và Võ Phúc H. (anh ruột L.) đã đến bờ ao cách nhà hơn 100 m để chơi.

Không may, em L. trượt chân rơi xuống ao. Em K. nhảy xuống ao để cứu em L. nhưng do không biết bơi nên cả 2 đều bị chìm.

Em H. thấy vậy liền chạy về nhà gọi mẹ và bà nội ra cứu giúp. Nghe tiếng kêu cứu, một người dân đang sản xuất gần đó đã chạy đến, nhảy xuống ao vớt được 2 em K. và L. lên bờ. Tuy nhiên, các em đã không qua khỏi.