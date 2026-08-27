Vu Lan và Rằm tháng 7 có phải cùng một ngày?

(GLO)- Vu Lan được tổ chức vào Rằm tháng 7 âm lịch nên hai tên gọi trùng về thời điểm. Tuy nhiên, đây không phải hai khái niệm hoàn toàn giống nhau về nguồn gốc, ý nghĩa và nghi lễ.

Cứ đến tháng 7 âm lịch, nhiều người lại nhắc đến Lễ Vu Lan, Rằm tháng 7, ngày Xá tội vong nhân hay lễ cúng cô hồn. Các tên gọi xuất hiện cùng một thời điểm khiến không ít người cho rằng đây chỉ là những cách gọi khác nhau của cùng một ngày lễ.

Hình minh họa (AI)

Cách hiểu này đúng một phần nhưng chưa đầy đủ. Vu Lan và Rằm tháng 7 trùng nhau về thời điểm, song không hoàn toàn đồng nhất về khái niệm.

Trùng ngày nhưng không phải một khái niệm

Rằm tháng 7 là cách gọi ngày 15/7 âm lịch hằng năm. Đây trước hết là một mốc thời gian trong lịch âm, đồng thời là dịp diễn ra nhiều hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau.

Trong khi đó, Vu Lan là ngày lễ của Phật giáo được tổ chức vào Rằm tháng 7, hướng đến tinh thần báo ân, báo hiếu, tưởng nhớ công ơn cha mẹ, ông bà và tổ tiên.

Nói một cách dễ hiểu, Rằm tháng 7 là ngày diễn ra lễ, còn Vu Lan là một trong những lễ quan trọng được tổ chức vào ngày này.

Ngoài Lễ Vu Lan, ngày Rằm tháng 7 trong đời sống dân gian còn gắn với tục Xá tội vong nhân, cúng chúng sinh hoặc cúng cô hồn. Chính sự giao thoa giữa các lớp văn hóa và tín ngưỡng khiến những tên gọi này thường được sử dụng thay thế cho nhau.

Lễ Vu Lan có nguồn gốc từ đâu?

Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông, Lễ Vu Lan bắt nguồn từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên tìm cách cứu mẹ khỏi cảnh giới khổ đau.

Sau khi làm theo lời Đức Phật, Tôn giả Mục Kiền Liên đã nương nhờ sức chú nguyện của chư tăng trong ngày Tự tứ để hồi hướng công đức cho mẹ. Từ câu chuyện này, ngày Rằm tháng 7 trở thành dịp để Phật tử thực hành lòng hiếu kính, tưởng nhớ cha mẹ và tổ tiên.

Lễ Vu Lan vì thế còn được gọi là mùa báo hiếu. Giá trị cốt lõi của ngày lễ không chỉ nằm ở việc tưởng nhớ người đã khuất mà còn nhắc mỗi người quan tâm, chăm sóc cha mẹ khi còn hiện hữu.

Khi đi vào đời sống người Việt, tinh thần Vu Lan hòa quyện với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, trở thành nét đẹp văn hóa không chỉ dành riêng cho các Phật tử.

Rằm tháng 7 và tục Xá tội vong nhân

Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng 7 còn là ngày Xá tội vong nhân. Nhiều gia đình chuẩn bị lễ cúng chúng sinh để thể hiện lòng thương đối với những vong linh không nơi nương tựa, không có người thờ cúng.

Tục lệ này thường được gọi bằng những tên quen thuộc như cúng cô hồn hoặc cúng chúng sinh. Nội dung chính là bố thí, chia sẻ và cầu mong những người đã khuất được bớt khổ.

Như vậy, Lễ Vu Lan và tục Xá tội vong nhân cùng diễn ra trong dịp Rằm tháng 7 nhưng hướng đến những đối tượng và ý nghĩa khác nhau. Một bên nhấn mạnh đạo hiếu, còn một bên thể hiện lòng từ bi đối với những vong linh không người thờ tự.

Vu Lan, Rằm tháng 7 và Xá tội vong nhân khác nhau thế nào?

Nội dung Lễ Vu Lan Rằm tháng 7 Xá tội vong nhân Bản chất Ngày lễ Phật giáo Ngày 15/7 âm lịch Tín ngưỡng, phong tục dân gian Ý nghĩa chính Báo ân, báo hiếu Mốc thời gian diễn ra nhiều nghi lễ Thể hiện lòng thương với những vong linh không nơi nương tựa Đối tượng hướng đến Cha mẹ, ông bà, tổ tiên Tùy nghi lễ của từng gia đình Chúng sinh, người đã khuất không có người thờ cúng Hoạt động phổ biến Đi chùa, tụng kinh, cài hoa hồng, làm việc thiện Cúng Phật, gia tiên hoặc thực hành phong tục địa phương Cúng chúng sinh, bố thí, làm phúc Thời điểm Rằm tháng 7 Ngày 15/7 âm lịch Thường trong tháng 7 âm lịch, tập trung trước hoặc vào ngày Rằm

Vì sao người Việt thường gộp các tên gọi?

Trải qua thời gian, nghi lễ Phật giáo và tín ngưỡng dân gian đã hòa quyện trong đời sống người Việt. Cùng một ngày, các gia đình có thể đến chùa dự lễ Vu Lan, chuẩn bị mâm cơm tưởng nhớ gia tiên và làm lễ cúng chúng sinh.

Việc nhiều hoạt động diễn ra trong cùng thời điểm khiến “Vu Lan”, “Rằm tháng 7” và “Xá tội vong nhân” đôi khi được hiểu là một. Tuy nhiên, phân biệt rõ ý nghĩa của từng nghi lễ sẽ giúp việc thực hành văn hóa, tín ngưỡng phù hợp và tránh tâm lý chạy theo hình thức.

Các tài liệu Phật giáo cũng nhấn mạnh Lễ Vu Lan không chỉ dành cho việc cúng lễ. Báo hiếu thiết thực nhất vẫn là yêu thương, chăm sóc cha mẹ, sống hòa thuận và làm những việc có ích cho gia đình, cộng đồng.

Có cần chuẩn bị lễ vật cầu kỳ?

Tùy điều kiện và truyền thống, mỗi gia đình có thể lựa chọn cách tưởng nhớ tổ tiên phù hợp. Mâm lễ không nhất thiết phải lớn, đắt tiền hoặc tổ chức phô trương.

Nếu thực hiện cả lễ gia tiên và cúng chúng sinh, gia đình nên phân biệt rõ mục đích của từng nghi lễ, sắp xếp trang nghiêm và phù hợp với phong tục địa phương. Việc đốt quá nhiều vàng mã cũng không được khuyến khích vì gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường.

Quan trọng hơn cả vẫn là lòng thành, sự biết ơn và những hành động báo hiếu trong cuộc sống thường ngày.

Rằm tháng 7 năm 2026 vào ngày nào?

Năm 2026, Rằm tháng 7 và ngày chính Lễ Vu Lan rơi vào thứ Năm, ngày 27/8/2026 dương lịch.

Đây cũng là thời điểm các cơ sở Phật giáo tổ chức nhiều hoạt động như tụng kinh, cầu an, tưởng niệm tổ tiên, nghi thức bông hồng cài áo và chương trình thiện nguyện.

Tóm lại, có thể hiểu ngắn gọn: Vu Lan được tổ chức vào Rằm tháng 7, nhưng Rằm tháng 7 không chỉ có riêng Lễ Vu Lan. Cùng ngày này còn có những phong tục dân gian khác, nổi bật là tục Xá tội vong nhân và cúng chúng sinh.