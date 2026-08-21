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Thời sự

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân mùa Vu lan

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ANH HUY ANH HUY
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(GLO)- Ngày 21-8, ông Phan Đỗ Minh Thanh Anh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân mùa Vu lan báo hiếu Phật lịch 2569, Dương lịch 2026.

Theo đó, đoàn đã đến thăm chùa Bửu Minh (xã Biển Hồ); chùa Vạn Phật, chùa Phổ Hiền (phường Pleiku); chùa Minh Thành và chùa Quan Âm (phường Hội Phú).

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Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Phan Đỗ Minh Thanh Anh (thứ 2 từ trái sang) thăm, chúc mừng chùa Vạn Phật nhân mùa Vu lan. Ảnh: Bá Bính

Tại các cơ sở Phật giáo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Phan Đỗ Minh Thanh Anh gửi lời chúc mừng đến chư tăng, phật tử nhân mùa Vu lan; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo; vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo chúc các vị chức sắc, tăng ni và phật tử đón mùa Vu lan an lành, hoan hỷ; tiếp tục phát huy tinh thần từ bi, bác ái, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng.

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