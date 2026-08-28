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Vụ Hải Sapa TV được nhắc tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị siết bán hàng online

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NHÃ UYÊN (theo TTO, TPO, VnExpress)

(GLO)- Từ các vụ việc liên quan Hải Sapa TV, Huấn Hoa Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị tăng hậu kiểm hoạt động kinh doanh trên mạng, không để người có sức ảnh hưởng lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi.

Sáng 28-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7-2026.

Góp ý về những vấn đề xã hội được cử tri quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập các vụ án liên quan một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, trong đó có Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) và Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng).

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Bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ảnh: Quốc hội/TTO

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, việc cơ quan chức năng khởi tố, xử lý các trường hợp trên thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật; đồng thời khẳng định không gian mạng không phải là khu vực nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật.

Từ những vụ việc này, bà Hải đặt vấn đề vì sao một số tài khoản, kênh mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi có thể tạo dựng lòng tin, thu hút đông đảo người mua hàng, trong khi sản phẩm được bán có thể không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng hoặc không đúng với nội dung quảng cáo.

Các mặt hàng được đề cập gồm nước hoa, thịt trâu gác bếp. Theo bà Hải, người mua có thể đặt niềm tin vào người quảng cáo hoặc yếu tố “đặc sản vùng miền”, từ đó quyết định mua sản phẩm.

Vì vậy, cần tăng cường hậu kiểm hoạt động kinh doanh trên mạng, làm rõ trách nhiệm quản lý và những phương thức, thủ đoạn được sử dụng để trục lợi từ lòng tin của người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng đề cập hoạt động kêu gọi từ thiện của những tài khoản có lượng người theo dõi lớn. Bà đề nghị cơ quan chức năng làm rõ các dấu hiệu, phương thức lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để huy động tiền và trục lợi nếu có; đồng thời công khai thủ đoạn vi phạm để cảnh báo người dân.

Trước đó, ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự đối với Vũ Hoàng Hải và các cá nhân, tổ chức có liên quan về tội “Lừa dối khách hàng” và “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng Vũ Hoàng Hải (SN 1986, thường gọi Hải Sapa TV) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”.

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Hải Sapa TV trong 1 phiên livestream bán hàng với món thịt trâu. Ảnh chụp từ màn hình/Dân trí

Theo kết quả điều tra ban đầu được Bộ Công an công bố, Hải lợi dụng sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ.

Sau đó, vợ chồng Hải quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” và in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Cơ quan điều tra xác định trong giai đoạn 2022-2025, bà Tuyên đã mua sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” của Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền 30 tỷ đồng để bán.

Cùng vụ án, Phạm Văn Hà - Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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