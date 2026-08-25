Mua “đặc sản Tây Bắc” của Hải Sapa TV, khách hàng có thể đòi lại tiền?

(GLO)- Sau khi Hải Sapa TV bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng”, nhiều người từng mua sản phẩm được quảng bá là “đặc sản Tây Bắc” quan tâm liệu có thể yêu cầu trả lại tiền, bồi thường và cần làm gì để bảo vệ quyền lợi?

Từ thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành “đặc sản Tây Bắc”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo thông tin của cơ quan công an, từ năm 2022, Hải sử dụng ảnh hưởng trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok để kinh doanh các mặt hàng được quảng bá là đặc sản Tây Bắc.

Đối tượng Vũ Hoàng Hải tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo Lào Cai

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hải chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất.

Nguyên liệu sử dụng là thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, nhưng sản phẩm sau đó được Hải đổi tên thành “thịt trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc” để quảng bá, bán cho khách hàng.

Trong giai đoạn 2022-2025, bà Tuyên đã mua sản phẩm từ Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng để kinh doanh. Con số 30 tỷ đồng này là giá trị hàng mua từ nhà cung cấp được cơ quan điều tra công bố, không đồng nghĩa với số tiền thiệt hại của người tiêu dùng.

Người mua có quyền yêu cầu bồi thường

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, nội dung giao dịch, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và về tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Luật cũng quy định người tiêu dùng có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bồi thường thiệt hại nếu sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật; sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng, giá hoặc nội dung khác theo thông tin mà tổ chức, cá nhân kinh doanh đã công bố, niêm yết, quảng cáo, cam kết.

Như vậy, trong trường hợp người mua có căn cứ chứng minh sản phẩm mình nhận được không phù hợp với những thông tin người bán đã quảng cáo, giới thiệu hoặc cam kết khi giao dịch, người tiêu dùng có quyền yêu cầu giải quyết quyền lợi theo quy định.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa mọi người từng mua sản phẩm của Hải Sapa TV đương nhiên được hoàn lại tiền. Việc có được hoàn tiền, bồi thường hay áp dụng biện pháp giải quyết nào còn phụ thuộc vào từng giao dịch cụ thể, thông tin người bán cung cấp tại thời điểm mua hàng, thiệt hại thực tế và chứng cứ của người mua.

Đối với vụ án đang được điều tra, quyền lợi cụ thể còn phụ thuộc kết quả xác minh và xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Khách hàng nên giữ lại chứng cứ mua hàng

Những người từng mua sản phẩm liên quan và cho rằng quyền lợi của mình bị ảnh hưởng nên giữ lại các tài liệu chứng minh giao dịch như hóa đơn, đơn hàng trên mạng, sao kê hoặc chứng từ chuyển khoản, tin nhắn trao đổi với người bán, hình ảnh bao bì, nhãn hàng hóa và sản phẩm còn lại nếu có.

Các nội dung quảng cáo, bài đăng, video hoặc livestream giới thiệu sản phẩm tại thời điểm mua hàng cũng có thể là tài liệu quan trọng để đối chiếu giữa thông tin được cung cấp và hàng hóa thực tế.

Trên sóng livestream, clip bán hàng... Hải nhiều lần kêu gọi mọi người mua sản phẩm gắn mác “thịt trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc”. Ảnh cắt từ clip TikTok Hải Sapa TV/cafef.vn

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định nhiều phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh, gồm thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án.

Luật cũng cho phép người tiêu dùng yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hỗ trợ thương lượng khi quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Đối với các giao dịch trên mạng, Nghị định số 55/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thêm trách nhiệm cung cấp thông tin trong giao dịch từ xa. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp quy trình đổi, trả sản phẩm, hàng hóa thì phải thông tin về thời hạn, các bước thực hiện và thông tin liên hệ của bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Do đó, người từng mua sản phẩm liên quan đến vụ Hải Sapa TV trước mắt nên lưu giữ đầy đủ chứng cứ giao dịch và theo dõi thông báo của cơ quan điều tra. Khi có căn cứ cho rằng quyền lợi bị xâm phạm, người tiêu dùng có thể yêu cầu bên kinh doanh giải quyết hoặc sử dụng các cơ chế bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan.