Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri Pleiku về các khoản thu chi đối với dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục-đào tạo của cơ sở giáo dục công lập

(GLO)- Sáng 23-1, tại nhà văn hóa thôn Xuân An 2 (xã Xuân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê phối hợp với xã Xuân An, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung (Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia”.