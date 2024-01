Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri TP. Pleiku về cách viết từ “dân tộc Jrai”

(GLO)- Chiều 18-1, đoàn khảo sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chư Sê về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Thu Nương (tổ 11, thị trấn Chư Sê).

(GLO)- Ngày 18-1, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Siu Trung làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa, Ia Pa.

(GLO)- Tối 16-1, tại nhà rông làng Hòa Bình (xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị xã An Khê sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và định hướng triển khai hoạt động năm 2024.