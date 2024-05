Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5-2024

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Theo chương trình làm việc, hội nghị sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và 4 tháng đầu năm, triển khai công tác tháng 5-2024. Trong đó, trọng tâm thảo luận về những nội dung liên quan đến phân bổ vốn và triển khai các dự án đầu tư công năm 2024; tiến độ xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư, Sổ tay hướng dẫn quy trình đầu tư; tiến độ rà soát, xây dựng các loại quy hoạch sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt; tiến độ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công.

Hội nghị cũng tập trung trao đổi về tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp, phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác phòng-chống hạn hán, thiên tai; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Thêm vào đó là việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp; công tác xử lý tình trạng chậm trễ hồ sơ trong lĩnh vực đất đai, quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường…

Ở lĩnh vực văn hóa-xã hội, các đại biểu sẽ cùng nhau bàn thảo về tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024, công tác ôn tập và chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, việc tuyển dụng biên chế giáo viên của các địa phương; công tác phòng-chống dịch bệnh, khám-chữa bệnh; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách người có công, an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông, phòng-chống cháy, nổ…

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long biểu dương tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch; các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung đánh giá tình hình, nhất là những mặt còn tồn tại, các vấn đề nổi cộm thuộc ngành quản lý; bám sát vào Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để đề xuất các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung triển khai trong thời gian tới, làm cơ sở phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.