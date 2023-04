Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2023

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Thanh Lịch, Dương Mah Tiệp chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có bà Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh.

Trong tháng 3 và quý I-2023, mặc dù tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, song UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên đã cơ bản thực hiện tốt việc phòng-chống dịch, các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Tổng diện tích gieo trồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp hoạt động trở lại... tăng so với cùng kỳ; hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc.

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác tổ chức Tết Nguyên đán và triển khai các nhiệm vụ sau Tết theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong quý I vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Theo đó, dịch Covid-19 dù đã được kiểm soát tốt nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khó lường; chậm giải ngân xây dựng cơ bản, các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế chậm triển khai; quy hoạch tỉnh không đạt kế hoạch đề ra; một số quy hoạch, kế hoạch chưa được phê duyệt; các chương trình mục tiêu quốc gia còn vướng các quy định, ảnh hưởng đến việc triển khai; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng trở lại; vi phạm trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều.

Mặt khác, một số sở, ngành, địa phương, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc quy chế làm việc của UBND tỉnh; chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; công tác phối hợp giải quyết công việc chưa nhịp nhàng…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch; đồng thời, đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao; đánh giá đúng tình hình, nhất là những tồn tại, hạn chế, các vấn đề nổi cộm thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý và đề xuất định hướng nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt, bám sát chương trình làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tiền đề, cơ sở để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra trong năm 2023.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ dành thời gian để đánh giá về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh quý I và đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Trong đó, tập trung chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những vấn đề nổi cộm của địa phương liên quan đến việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý bảo vệ rừng và phòng-chống cháy rừng, khai thác khoáng sản, tai nạn giao thông...; kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành thời gian tới; tiến độ phân bổ vốn và triển khai các dự án đầu tư; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp; tiến độ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình thu-chi ngân sách quý I-2023; tiến độ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và giá đất cụ thể năm 2023; công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023…