Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai họp báo định kỳ quý II-2023

Tin liên quan Ủy ban nhân dân tỉnh họp báo định kỳ quý I-2023

Tham dự buổi họp báo có đại diện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 với nhiều kết quả tích cực. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng ước đạt 5,54% (đứng thứ 35 cả nước, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt hơn 10.067 tỷ đồng, đạt 28,15% kế hoạch, tăng 4,78% so với cùng kỳ năm 2022. Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt gần 2.878 tỷ đồng, bằng 53% dự toán Trung ương giao, đạt 48,7% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm (giá so sánh 2010) ước đạt hơn 14.103 tỷ đồng, đạt 44,6% kế hoạch và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch xuất khẩu ước 420 triệu USD, đạt 61,76% kế hoạch, tương đương so cùng kỳ năm 2022...

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 16.352 tỷ đồng, đạt 38,93% kế hoạch, tăng 3,79% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã giao là 4.148,4 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương 2.091,4 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 2.057 tỷ đồng), tính đến ngày 14-6 đã giải ngân 428,12 tỷ đồng, đạt 10,32% kế hoạch.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã dành nhiều sự quan tâm đến một số vấn đề trên địa bàn tỉnh thời gian qua, như: các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công; điều tra làm rõ đơn vị thi công có liên quan như thế nào trong vụ tai nạn xe tải khiến 3 người trong gia đình ở thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) bị thiệt mạng; việc UBND huyện Chư Sê cho tư nhân thuê đất tại công viên Phạm Văn Đồng; tiến độ xử lý các công trình nhà ở, biệt phủ, homestay, quán cà phê… được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn TP. Pleiku; hướng giải quyết đối với Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 (huyện Chư Pưh)…

Sau khi đại diện các sở, ngành và các cơ quan chuyên môn trả lời những thông tin báo chí quan tâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc đã ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc phản ánh đúng định hướng, thông tin kịp thời tình hình mọi mặt của tỉnh, giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo khắc phục. Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội như: các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến, quảng bá du lịch; tiếp tục phản ánh nhanh nhạy, chính xác các vấn đề tại địa phương, hỗ trợ UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.