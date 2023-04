(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, ngày 6 và 7-4, các đoàn công tác Công an tỉnh Gia Lai do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Công an và các lực lượng vũ trang tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).