Tuyên dương 57 người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Ngày 13-3, Công huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai)-đơn vị Cụm trưởng Cụm 1 gồm các huyện: Mang Yang, Kbang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê, tổ chức lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2022-2023”.

Tin liên quan Tuyên dương 60 người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các huyện trong Cụm 1; đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã. Đặc biệt, có sự tham gia của 57 người uy tín, tiêu biểu đại diện cho 310 người uy tín của các huyện Mang Yang, Kbang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê.

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc Cụm 1 cơ bản ổn định, chưa phát hiện các vấn đề phức tạp liên quan an ninh quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị-trật tự xã hội.

Tại một số địa bàn các đối tượng FULRO, tà đạo “Hà Mòn” có dấu hiệu nhen nhóm tái phục hồi hoạt động; còn xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đất đai, nghi ngờ “ma lai, thuốc thư”; mâu thuẫn, đánh nhau giữa các nhóm thanh thiếu niên gây mất an ninh, trật tự. Cùng với đó, hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng còn xảy ra tại một số địa phương.

Trong những năm qua, trong Cụm 1 đã có hơn 750 lượt người có uy tín phục vụ công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động quần chúng; qua đó, đã thu được hơn 120 tin liên quan đến an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều tin giá trị phục vụ ngành chức năng triển khai các biện pháp, công tác nghiệp vụ giúp ổn định tình hình.

Cùng với đó, người có uy tín đã tích cực tham gia giải quyết ổn định nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động FULRO, tà đạo "Hà Mòn", mâu thuẫn, xích mích trong nhân dân.

Bên cạnh đó, các địa phương đã quan tâm thực hiện đầy đủ, chu đáo chính sách đối với người có uy tín; tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà dịp lễ, Tết, thăm hỏi lúc ốm đau; hỗ trợ hơn 300 lượt người có uy tín lúc khó khăn; khen thưởng 75 người có uy tín có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua...

Dịp này, 8 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 29 cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và 20 cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND các huyện: Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang và thị xã An Khê vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2022-2023”.

Cũng trong dịp này, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao 57 phần quà cho 57 người có uy tín; mỗi suất quà gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà.