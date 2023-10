Truyền thông về làm mẹ an toàn cho gần 200 phụ nữ huyện Đak Pơ

(GLO)- Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với UBND xã Ya Hội tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023.

Theo đó, Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023 có chủ đề “Làm mẹ an toàn-Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé” được diễn ra từ ngày 1 đến 7-10. Trong thời gian này, Trạm Y tế xã Ya Hội đã tổ chức các hoạt động truyền thông cung cấp thông tin về làm mẹ an toàn cho gần 200 phụ nữ đang độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn. Hoạt động truyền thông chú trọng các nội dung như: Lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trước trong và sau sinh; khám thai định kỳ, quản lý thai nghén và giới thiệu các cơ sở cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sẵn có tại địa phương.

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ cho biết, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện ngày càng được chú trọng. Trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện không có tử vong mẹ; tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi đã giảm 2,8 lần (từ 12,6‰ xuống còn 4,5‰); tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi đã giảm 2,6 lần (từ 5,7‰ xuống còn 2,2‰); tỷ lệ sinh tại nhà giảm còn 5,2 %; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thể cân nặng/tuổi giảm còn 10,98 %; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thể chiều cao/tuổi giảm còn 15,32 %.

Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về “Làm mẹ an toàn”, tập trung vào nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở các vùng khó khăn, góp phần giảm sự khác biệt về các chỉ tiêu sức khỏe, dinh dưỡng, tử vong mẹ, tử vong trẻ em giữa các vùng miền, hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đã đi diễu hành qua các làng của xã Ya Hội. Được biết, chương trình này thuộc Dự án 7 chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng-chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.