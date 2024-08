(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố tài xế bị can Nguyễn Hồng Phong (SN 1983, nguyên Cảnh sát giao thông Công an huyện Chư Prông) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 2-5-2024, bị can Nguyễn Hồng Phong khiển xe ô tô BKS 81A-323.83 chở anh N.Q.M. (SN 1991, trú tại huyện Phú Thiện đến chơi billiards tại một quán ở xã Ia Mơ, huyện Chư Prông. Khi đến quán, Phong có gọi P.V.H. (SN 1987, trú tại thôn 6, thị trấn Chư Prông) đến cùng chơi. Trong quá trình đánh billiards, 3 người uống hết 10 lon bia.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Phong tiếp tục điều khiển xe ô tô chở 2 người này đi hát karaoke tại một quán ở tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông. Trong quá trình hát karaoke, Phong tiếp tục uống hết khoảng 3-4 lon bia.

Khoảng 19 giờ ngày 2-5, Phong điều khiển xe ô tô chở 2 người nhậu cùng về xã Ia Mơr, theo hướng thị trấn Chư Prông đi xã Ia Drăng (huyện Chư Prông). Khi đến địa phận thôn Hợp Thắng (xã Ia Drăng) thì bất ngờ tông vào bà Vũ Thị Hường (SN 1974, trú tại thôn Hợp Thắng) đang đi bộ dưới lòng đường cùng chồng, phía trước cùng chiều bên phải. Do bị thương nặng, ngày ngày 3-5, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Phong đã đến Công an huyện Chư Prông đầu thú. Kết quả đo nồng độ cồn đối với bị can lúc cao nhất lên đến 0,841 mg/l khí thở. Gia đình cựu Cảnh sát giao thông Công an huyện Chư Prông đã bồi thường chi phí ma chay, chôn cất và tổn thất tinh thần với tổng số tiền 420 triệu đồng cho gia đình bà Hường. Phía gia đình bị hại cũng không có yêu cầu gì khác và có đơn xin bãi nại, giảm nhẹ hình phạt cho Phong.

Cơ quan chức năng tỉnh xác định, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do Nguyễn Hồng Phong điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát, không chấp hành các nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ, điều khiển xe phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi đã sử dụng chất kích thích (bia).

Xét thấy hành vi của bị can Nguyễn Hồng Phong là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại về tính mạng 1 người, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để xét xử về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

