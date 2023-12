Truy tìm hai vợ chồng Nguyễn Ngọc Diễn và Phạm Thị Dung

Tin liên quan Truy tìm người bị tố giác liên quan đến hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Theo đó, vợ chồng Nguyễn Ngọc Diễn (SN 1984) và Phạm Thị Dung (SN 1984) ở tại xã Chư Á (TP. Pleiku) bị tố giác tội phạm nhưng hiện không có mặt ở địa phương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh truy tìm nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an xã Chư Á, Công an xã Ân Trường Tây (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai phối hợp truy tìm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng đề nghị khi thấy 2 đối tượng, báo ngay cho đơn vị tại số 267A đường Trần Phú (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) hoặc liên hệ với trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Thị Như Hoa.