Truy tìm hai vợ chồng bị tố giác phạm tội

Theo đó, vợ chồng Lương Minh Thạch (SN 1982) và Trần Thị Ánh Hồng (SN 1983) cùng trú tại phường Ia Kring (TP. Pleiku) bị tố giác tội phạm nhưng hiện không có mặt ở nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh truy tìm nhằm phục vụ công tác giải quyết tố giác về tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị cơ quan Cảnh sát Điều tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố Pleiku phối hợp truy tìm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng đề nghị khi thấy 2 đối tượng, báo ngay cho đơn vị tại số 267A đường Trần Phú (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) hoặc cơ quan Công an các cấp nêu tên trên.