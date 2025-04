Trung Quốc rầm rộ tập trận quanh đảo Đài Loan

Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an gồm 25 cán bộ, do đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục phó Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an, làm trưởng đoàn sẽ sang Myanmar vào ngày mai để hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả động đất.