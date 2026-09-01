Trung Quốc bắt nhân sự quốc phòng bị cáo buộc làm “gián điệp kép”

(GLO)- Ngày 31-8, Cơ quan An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) cho biết đã bắt giữ một nhân sự chủ chốt của một công ty thương mại quốc phòng, với cáo buộc cung cấp thông tin nhạy cảm cho cơ quan tình báo của 2 quốc gia.

Theo MSS, nghi phạm họ Zhang từng có nhiều năm học tập ở nước ngoài và có khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ.

Sau khi trở về Trung Quốc, ông làm việc cho một công ty trong lĩnh vực quốc phòng, đảm nhiệm các công việc liên quan đến hoạt động đối ngoại của doanh nghiệp.

Tiêm kích J-15T, J-35 và máy bay cảnh báo sớm KongJing-600 trên tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông tin được công bố, nhiều năm trước, tại 1 buổi tiếp tân liên quan đến hoạt động đối ngoại, Zhang được một nhà ngoại giao tự xưng là Lucas, thuộc “quốc gia A”, tiếp cận. Sau khi trao đổi về khả năng ngoại ngữ và chuyên môn của Zhang, 2 người giữ liên lạc.

Vài tháng sau, Lucas đề nghị Zhang dịch một số tài liệu kỹ thuật và trả thù lao vài trăm USD. Những lần nhờ dịch sau đó diễn ra thường xuyên hơn với khoản tiền cao hơn.

Theo MSS, trong quá trình tiếp xúc, Lucas dần chuyển sang tìm hiểu những vấn đề nhạy cảm, như hoạt động nhập khẩu trang bị quân sự của Trung Quốc và sự phân công giữa các doanh nghiệp thương mại quốc phòng.

MSS cho hay, ông Zhang nhận thấy Lucas có thể là nhân viên tình báo, nhưng vẫn tiếp tục hợp tác, vì lợi ích tài chính và tâm lý cho rằng mình sẽ không bị phát hiện. Sau đó, từ cung cấp thông tin bằng lời nói, Zhang giao các tài liệu bằng giấy và nhận thù lao lên tới hàng chục nghìn USD.

Trong khi Zhang đang duy trì quan hệ với phía “quốc gia A”, cơ quan tình báo của “quốc gia B” cũng tiếp cận ông trong một chuyến công tác nước ngoài.

Mike giới thiệu Zhang với Sarah, người từng bước xây dựng quan hệ cá nhân với Zhang, trước khi đề nghị ông thu thập những thông tin nhạy cảm. Sau đó, người này cho biết mình làm việc cho một cơ quan tình báo nước ngoài và yêu cầu Zhang cung cấp tài liệu.

Ngoài việc trả khoản tiền lớn, Sarah còn nói “quốc gia B” sẽ đưa Zhang ra khỏi Trung Quốc nếu hoạt động của ông bị phát hiện. Theo MSS, Zhang đã cung cấp cho người này tài liệu mật liên quan đến vũ khí và trang bị quân sự của Trung Quốc.

Cơ quan an ninh Trung Quốc cho biết, sau khi bị bắt, Zhang thừa nhận các hành vi của mình.