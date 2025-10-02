Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ tặng học bổng cho học sinh xã Đề Gi

(GLO)- Ngày 1-10, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ phối hợp với Công ty TNHH The Smith Entertainment tổ chức chương trình thiện nguyện “Nụ cười Việt Nam-Trung thu cho em” tại Trường Tiểu học số 1 Cát Minh và Trường Tiểu học Cát Tài (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai).

ban-to-chuc-tang-qua-va-hoc-bong-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-cat-tai.jpg
Ban tổ chức tặng quà và học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Cát Tài. Ảnh: Phan Lài

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Hải Anh-Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ; ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; bà Huỳnh Tiên-Chủ tịch Công ty TNHH The Smith Entertainment.

dai-ta-nguyen-hai-anh-trung-doan-truong-trung-doan-canh-sat-co-dong-nam-trung-bo-tang-qua-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-cat-tai.jpg
Đại tá Nguyễn Hải Anh-Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ tặng quà học sinh Trường Tiểu học Cát Tài. Ảnh: Phan Lài

Tại Trường Tiểu học số 1 Cát Minh, Ban tổ chức đã tặng 1 khu vui chơi cho học sinh trị giá 40 triệu đồng; 20 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 509 chiếc ba lô cho học sinh của trường.

Còn tại Trường Tiểu học Cát Tài, Ban tổ chức cũng tặng 1 khu vui chơi cho học sinh trị giá 40 triệu đồng; 20 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 547 chiếc ba lô cho học sinh của trường.

cac-em-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-so-1-cat-minh-phan-khoi-vi-co-khu-vui-choi-moi.jpg
Học sinh Trường Tiểu học số 1 Cát Minh hào hứng vì có khu vui chơi mới. Ảnh: P.L

Ngoài nhận quà, học sinh của các trường còn được xem biểu diễn múa lân và tham gia các trò chơi hoạt náo vui nhộn.

