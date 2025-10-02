Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ tặng học bổng cho học sinh xã Đề Gi

(GLO)- Ngày 1-10, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ phối hợp với Công ty TNHH The Smith Entertainment tổ chức chương trình thiện nguyện “Nụ cười Việt Nam-Trung thu cho em” tại Trường Tiểu học số 1 Cát Minh và Trường Tiểu học Cát Tài (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai).

Ban tổ chức tặng quà và học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Cát Tài. Ảnh: Phan Lài

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Hải Anh-Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ; ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; bà Huỳnh Tiên-Chủ tịch Công ty TNHH The Smith Entertainment.

Đại tá Nguyễn Hải Anh-Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ tặng quà học sinh Trường Tiểu học Cát Tài. Ảnh: Phan Lài

Tại Trường Tiểu học số 1 Cát Minh, Ban tổ chức đã tặng 1 khu vui chơi cho học sinh trị giá 40 triệu đồng; 20 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 509 chiếc ba lô cho học sinh của trường.

Còn tại Trường Tiểu học Cát Tài, Ban tổ chức cũng tặng 1 khu vui chơi cho học sinh trị giá 40 triệu đồng; 20 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 547 chiếc ba lô cho học sinh của trường.

Học sinh Trường Tiểu học số 1 Cát Minh hào hứng vì có khu vui chơi mới. Ảnh: P.L

Ngoài nhận quà, học sinh của các trường còn được xem biểu diễn múa lân và tham gia các trò chơi hoạt náo vui nhộn.