Trao 80 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn tại Trường Tiểu học Ngô Mây

KHÁNH PHONG
(GLO)- Sáng 5-9, tại lễ khai giảng năm học 2025-2026, đại diện báo Dân trí phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ngô Mây (xã Ia Hrung) và UBND xã trao 80 thẻ bảo hiểm y tế cho 80 học sinh của trường.

Cũng tại buổi lễ, đại diện báo Dân trí trao hơn 20 triệu đồng do các nhà hảo tâm ủng hộ, thông qua chương trình Nhân ái của báo, cho Ban Giám hiệu nhà trường.

trao-bang.jpg
Đại diện báo Dân trí trao bảng tượng trưng cho nhà trường. Ảnh: Khánh Phong

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng nhà trường Ngô Thị Phương Yến gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc, nhà hảo tâm và các tổ chức đã chung tay cùng báo Dân trí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong năm học này, nhà trường có 488 học sinh, trong đó có 50 em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính cho học sinh mỗi khi ốm đau, bệnh tật.

