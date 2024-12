Pleiku: Trao 184 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn

Đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thắng Lợi, TP. Pleiku nhận thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: B.B

Tại chương trình, 184 người dân thuộc các làng Chuet 1, Chuet 2 và Nha Prông đã được lãnh đạo UBND phường, mạnh thường quân trao tặng 184 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá 70 triệu đồng.

Đây là món quà ý nghĩa, thiết thực, giúp bà con an tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe; đồng thời, giảm gánh nặng chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật. Chương trình cũng góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm y tế toàn dân, hướng đến mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân.