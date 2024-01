Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Thiết thực, nhân văn

Chiều 5-1, tại xã Ia Sao (huyện Ia Grai), Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) và chính quyền địa phương tổ chức trao tặng thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Bác sĩ Đào Trọng Diễn-Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 15-cho biết: Đợt này 321 người dân tộc thiểu số từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi ở 4 xã Ia Sao, Ia Hrung, Ia Yok, Ia Bă được tặng thẻ BHYT. Đây là các xã không còn trong danh sách xã thuộc khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 31 triệu đồng (sau khi trừ số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định).

“Việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT nhằm giúp người dân giảm bớt khó khăn khi khám-chữa bệnh, qua đó giúp bà con thấy được lợi ích của việc tham gia BHYT để hàng năm trích một phần kinh phí mua BHYT, góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện”-bác sĩ Diễn nói.

Được biết, trong những năm qua, ngoài thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công tác khám-chữa bệnh; trong đó có khám-chữa bệnh BHYT, Bệnh viện Quân y 15 còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: khám-chữa bệnh thiện nguyện, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng yếu thế… góp phần chăm sóc sức khỏe người dân, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.

Nhận tấm thẻ BHYT, bà Rơ Châm Hmyih (74 tuổi, làng Nú, xã Ia Sao) phấn khởi cho biết: “Mình già nên bệnh tật nhiều. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên dù đã được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí song vẫn chưa mua được thẻ BHYT. Nay được tặng thẻ BHYT, mình vui lắm”.

Cùng chung niềm vui là ông Rơ Châm Ble (61 tuổi, cùng làng). Trước đây, do không có thẻ BHYT nên mỗi lần đau ốm, ông Ble chỉ tự mua thuốc uống, bệnh nặng mới đến bệnh viện. Ông chia sẻ: “Đi viện tốn kém nhiều. Nay có thẻ BHYT rồi, mình an tâm, đau ốm lên bệnh viện sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giảm thiểu chi phí”.

Ông Nguyễn Tiến Dũng-Chủ tịch UBND xã Ia Sao-thông tin: Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ia Sao là xã khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, nên nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, các đối tượng ưu tiên khác không còn được cấp thẻ BHYT.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong xã chiếm 46% (hơn 4 ngàn người), thu nhập cũng như trình độ dân trí không đồng đều dẫn tới khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia mua BHYT.

Nhiều gia đình kinh tế khó khăn dù đã được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí nhưng vẫn chưa mua được thẻ BHYT, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, kinh tế của các hộ dân khi chẳng may ốm đau, bệnh tật.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Sao, việc trao tặng thẻ BHYT cho người cao tuổi dân tộc thiểu số ở xã Ia Sao nói riêng và huyện Ia Grai nói chung có ý nghĩa rất quan trọng. Việc làm này không chỉ tạo điều kiện để người dân được chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khám-chữa bệnh mà còn giúp xã nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT (năm 2024, xã phấn đấu đạt 92%).

“Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ và có thêm nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực khác nhằm giúp hộ nghèo, nhất là người dân tộc thiểu số trên địa bàn giảm bớt khó khăn trong cuộc sống”-ông Dũng nhấn mạnh.

Ngoài huyện Ia Grai, mới đây, 91 người dân tộc thiểu số sinh sống tại làng Pốt (xã Song An, thị xã An Khê) cũng được trao tặng thẻ BHYT. Chương trình do BHXH thị xã An Khê phối hợp với UBND xã Song An tổ chức với sự hỗ trợ kinh phí mua thẻ từ Mạnh Thường Quân.

Theo BHXH thị xã An Khê, làng Pốt hiện có 81 hộ với 350 khẩu, trong đó có 13 hộ nghèo và cận nghèo. Qua rà soát, làng Pốt còn 91 người chưa có điều kiện tham gia BHYT dù đã được hưởng chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Với việc tặng thẻ BHYT lần này, 100% người dân làng Pốt đều đã tham gia BHYT.

Trong năm 2023, BHXH tỉnh đã huy động nguồn lực tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho 5.232 người dân với số tiền gần 1 tỷ đồng. Nhiệm vụ này tiếp tục được BHXH Gia Lai duy trì và phát triển trong năm 2024 để hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Mau-Phó Giám đốc BHXH tỉnh-cho biết: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang triển khai chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo-Xuân Giáp Thìn 2024. Hưởng ứng chương trình này, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh góp kinh phí mà còn có sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị, Mạnh Thường Quân.

Việc trao tặng thẻ BHYT rất thiết thực, ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chi phí khám-chữa bệnh tăng cao. Tấm thẻ BHYT sẽ giúp người dân an tâm khi chẳng may đau ốm, bệnh tật. Với việc được chăm sóc sức khỏe, được chia sẻ gánh nặng chi phí khám-chữa bệnh, bà con sẽ nhận thức rõ hơn quyền lợi của việc tham gia BHYT để chủ động tham gia giúp bản thân và gia đình được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.