Trao 2 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Đak Pơ và Kông Chro

(GLO)- Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đak Pơ và Kông Chro vừa tổ chức bàn giao các “Mái ấm Công đoàn”, giúp đoàn viên an cư, lạc nghiệp.

Sáng 7-10, tại thôn An Phong (xã Phú An), thừa ủy quyền của LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đak Pơ đã tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thùy Ngân-đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Mẫu giáo Anh Đào (xã Phú An).

Căn nhà có diện tích 50 m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, mái lợp tôn, sàn lát gạch hoa, có tổng trị giá xây dựng 200 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, còn lại do gia đình đối ứng.

*Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro vừa bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên Trịnh Đức Kiên-đoàn viên Công đoàn cơ sở Khối Đảng huyện. Căn nhà xây có diện tích 100 m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, phòng bếp và công trình phụ với tổng kinh phí xây dựng gần 700 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại gia đình vay Ngân hàng Chính sách xã hội theo chương trình cho vay nhà ở xã hội của Chính phủ.

Đây là hoạt động thiết thực giúp đoàn viên, người lao động có điều kiện “an cư” để yên tâm lao động, công tác.

* Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa phối hợp với Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo huyện tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Ksor Muôn (buôn Du, xã Chư Rcăm)-là hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 54 m2, khung gỗ, mái, vách tôn, nền bê tông. Tổng kinh phí xây dựng nhà 90 triệu đồng, trong đó Quỹ Vì người nghèo huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp và anh em họ hàng ủng hộ.